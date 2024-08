Moti për sot: Vazhdojnë temperaturat e larta, mund të ketë edhe vranësira lokale Sot në vendin tonë parashikohet të mbajë mot me temperatura të larta, e pasdite mund të shoqërohet edhe me vranësira lokale. Temperaturat minimale do të variojnë nga 15 gradë Celsius deri në 18 gradë Celsius, derisa ato maksimale të ditës do të shkojnë deri në 33 gradë Celsius. Mot i ngjashëm parashihet të mbajë edhe…