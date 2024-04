Moti për sot: Temperatura deri 25 gradë Për të dielën parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira, ku gjatë pasditës mund të ketë reshje të izoluara shiu në lokalitete. Era do fryjë nga drejtimi i veriut dhe verilindjes, e cila kohë pas kohe pritet të jetë e fuqishme, me shpejtësi prej 15-48 km/h! Temperaturat minimale do të lëvizin prej 7 deri…