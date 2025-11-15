Moti për sot kryesisht me diell, temperaturat maksimale deri në 17°C
Në orët e para të mëngjesit në vend parashihet që lokalisht të ketë mjegull, kryesisht në lugina dhe ultësira. Ndërsa vranësirat e ulëta apo mjegulla që ka përfshirë pjesën më të madhe të Rrafshit të Dukagjinit, mund të mbetet e pranishme edhe gjatë ditës.
Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 5-19 km/h. Temperaturat minimale prite të lëvizin prej -1 deri në 4°C, ndërsa ato maksimale prej 13 deri në 17°C.