Moti për sot kryesisht me diell, temperaturat maksimale deri në 17°C

Dita e sotme parashihet të jetë kryesisht ditë me diell. Në orët e para të mëngjesit në vend parashihet që lokalisht të ketë mjegull, kryesisht në lugina dhe ultësira. Ndërsa vranësirat e ulëta apo mjegulla që ka përfshirë pjesën më të madhe të Rrafshit të Dukagjinit, mund të mbetet e pranishme edhe gjatë ditës. Era…

15/11/2025 08:03

Dita e sotme parashihet të jetë kryesisht ditë me diell.

Në orët e para të mëngjesit në vend parashihet që lokalisht të ketë mjegull, kryesisht në lugina dhe ultësira. Ndërsa vranësirat e ulëta apo mjegulla që ka përfshirë pjesën më të madhe të Rrafshit të Dukagjinit, mund të mbetet e pranishme edhe gjatë ditës.

Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 5-19 km/h. Temperaturat minimale prite të lëvizin prej -1 deri në 4°C, ndërsa ato maksimale prej 13 deri në 17°C.

