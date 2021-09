Moti për sot dhe nesër, si do të jenë temperaturat

Sipas IHMK’së, këto dy ditë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të cilat më të theksuara do të jenë për rreth relievit malor

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 3-7 gradë Celsius, derisa ato maksimale parashihen të lëvizin ndërmjet 21-25 gradë Celsius.

Do të fryjë edhe erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i verilindjes.

