Moti për sot deri në 23 gradë Celsius Sot në Kosovë do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe me riga shiu. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës reshjet mund të shoqërohen edhe me shkarkime rrufesh. “Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 5-8 gradë Celsius, ndërsa maksimalet 19-23 gradë Celsius. Gjithashtu, bëhet e ditur se do të fryjë erë nga jugperëndimi me shpejtësi 1-11…