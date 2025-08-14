Moti për sot

Sot parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pjesshme gjatë ditës. Era do të fryjë me shpejtësi prej 14-36 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 16 deri në 20 gradë Celcius, ndërsa ato maksimale prej 32 deri në 36 gradë Celcius.
Lajme
14/08/2025 08:32
