Moti për sot

Sot parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pjesshme gjatë ditës. Era do të fryjë me shpejtësi prej 14-36 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 16 deri në 20 gradë Celcius, ndërsa ato maksimale prej 32 deri në 36 gradë Celcius.

Lajme

14/08/2025 08:32

Sot parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pjesshme gjatë ditës.

Era do të fryjë me shpejtësi prej 14-36 km/h.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 16 deri në 20 gradë Celcius, ndërsa ato maksimale prej 32 deri në 36 gradë Celcius.

Artikuj të ngjashëm

August 13, 2025

Zvicra nuk mund të sigurojë çmim fiks për blerjen e avionëve...

Lajme të fundit

Zvicra nuk mund të sigurojë çmim fiks për...

Kapet në flagrancë shqiptari në Romë, tentoi të grabiste një restorant

Behrami: Pas 5 vitesh në pushtet, Kurti e...

Policia e Kosovës përdor sprejin ndaj disa qytetarëve...