Moti për sot Sot (e martë) në vendin tonë do të mbajë mot me diell gjatë gjithë ditës. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të sillen ndërmjet dhjetë dhe katërmbëdhjetë gradë Celsius (10-14°C), kurse ato maksimale pritet të arrijnë nga njëzetetetë deri në tridhjetedy (28-32°C). Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi 1-3 m/s.