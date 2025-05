Moti për sot Sot në vendin tonë pritet të mbajë mot me vranësira dhe intervale me diell. Pritet të ketë reshje të izoluara shiu në zona të caktuara, sidomos në ato malore. Era do të fryjë kryesisht nga perëndimi dhe jugperëndimi, e cila herë pas here pritet të jetë lokalisht e fuqishme, me shpejtësi prej 15-49 km/h. Temperaturat…