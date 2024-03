Moti për sot Java e dytë e muajit mars do të jetë kryesisht e vranët dhe me reshje shiu. Edhe temperaturat do të shënojnë ulje. Temperaturat nga 12C e 14C, në fillim të javës zbresin deri në 10C nga mesi i javës. Minimalet luhaten ndërmjet 2C e 7C, njofton Prishtina Ëeather. Të hënë moti do të jetë i…