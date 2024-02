Moti për sot “Mendimi për motin” ka njoftuar për motin që pritet të mbajë në vend sot dhe dy javët e ardhshme. Vransira kalojnë përgjatë orëve të para të ditës së shtunë, e pasdite nuk do të mungojnë edhe intervale me diell, me shperëndarje të vransirave. Temperaturat minimale zbresin edhe deri në -4 e -2C, e ato maksimale…