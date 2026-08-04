Moti për sot
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) ka njoftuar se të martën në vend do të mbajë mot me diell dhe shumë i ngrohtë. Sipas parashikimit, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 11 dhe 16 gradë Celsius, ndërsa maksimalet do të arrijnë nga 31 deri në 37 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë nga lindja…
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Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) ka njoftuar se të martën në vend do të mbajë mot me diell dhe shumë i ngrohtë.
Sipas parashikimit, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 11 dhe 16 gradë Celsius, ndërsa maksimalet do të arrijnë nga 31 deri në 37 gradë Celsius.
Do të fryjë erë e lehtë nga lindja dhe verilindja, me shpejtësi prej një deri në pesë metra në sekondë.
IHMK bën të ditur se rajoni do të vazhdojë të jetë nën ndikimin e masave të ngrohta ajrore me origjinë nga Afrika Veriore, të cilat do t’i mbajnë temperaturat mbi mesataren klimatologjike, por ende brenda karakteristikave të stinës së verës.