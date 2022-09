Moti për pesë ditët në vijim, parashihet të bie edhe borë Reshje shiu parashihen edhe në fundjavë, të shtunën edhe me bubullima vende-vende. Ditën e diel do të mbajë mot më i ftohtë, derisa vransirat fillojnë të shpërndahen. Një përmirësim i shkurtër i motit pritet ditën e hënë, me rritje të lehtë të temperaturës gjatë ditës, por se në mëngjes do mbajë mot mjaft i ftohtë.…