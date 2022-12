Moti për pesë ditët e ardhshme në Kosovë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se nesër do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Sipas institutit, temperaturat do të lëvizin nga -1 deri në 10 gradë Celsius. E hënë: Do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara . Temperaturat do të lëvizin nga -1 deri në 10 gradë Celsius.…