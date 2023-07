Moti për nesër Për ditën e nesërme parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell dhe jashtëzakonisht i nxehtë. Temperaturat minimale do të luhaten prej 19 deri në 22°C. Ndërsa ato maksimale prej 35 deri në 38°C. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme./Lajmi.net/