Moti për nesër- vranët e riga shiu
Mot kryesisht i vranët dhe me riga lokale shiu pritet të mbizotërojë nesër mbi vendin tonë.
Temperaturat minimale do të luhaten nga 2 deri në 4°C, ndërsa maksimalet nga 5 deri në 8°C. Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi 1–5 m/s.
Rekomandohet kujdes në komunikacion, sidomos në zonat urbane dhe segmentet rrugore ku mund të ketë grumbullim uji gjatë reshjeve./Lajmi.net/