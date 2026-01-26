Moti për nesër- vranët e riga shiu

26/01/2026 23:25

Mot kryesisht i vranët dhe me riga lokale shiu pritet të mbizotërojë nesër mbi vendin tonë.

Temperaturat minimale do të luhaten nga 2 deri në 4°C, ndërsa maksimalet nga 5 deri në 8°C. Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi 1–5 m/s.

Rekomandohet kujdes në komunikacion, sidomos në zonat urbane dhe segmentet rrugore ku mund të ketë grumbullim uji gjatë reshjeve./Lajmi.net/

January 26, 2026

