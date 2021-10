Temperaturat maksimale do të arrijnë deri 19 gradë Celsius. Të shtunën do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe herë pas here me shi. Temperaturat maksimale do të shënojnë zbritje të përkohshme.

Gjatë këtyre dy ditëve temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 3-6 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale 12-19 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga drejtimet jugperëndim dhe verilindje me shpejtësi 1-6 m/s, njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. /Lajmi.net/