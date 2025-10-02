Moti për nesër e ditët në vazhdim

Gjatë natës dhe mëngjesit të hershëm pritet intensifikim i reshjeve të borës sidomos në veri dhe lindje të Kosovës. Në zonat e ulëta të Dukagjinit kryesisht shi. Nesër në Kosovë pritet të mbajë mot plotësisht i vranët dhe me reshje bore e shiu. Në mesdite reshjet mund të përzihen me shi në disa zona të…

Lajme

02/10/2025 23:19

Gjatë natës dhe mëngjesit të hershëm pritet intensifikim i reshjeve të borës sidomos në veri dhe lindje të Kosovës. Në zonat e ulëta të Dukagjinit kryesisht shi.

Nesër në Kosovë pritet të mbajë mot plotësisht i vranët dhe me reshje bore e shiu. Në mesdite reshjet mund të përzihen me shi në disa zona të ulëta ku në mëngjes do të ketë borë.

Temperaturat pritet të luhaten nga 0 minimalja deri në 6 gradë Celsius ajo maksimale që pritet të jetë në Dukagjin.

Në Shqipëri, Maqedoninë Veriore, Luginë të Preshevës dhe Mal të Zi nesër pritet të mbajë mot plotësisht i vranët dhe i ftohtë, vende-vende me reshje shiu e bore. Në Shqipëri reshjet do të jenë të pakta. Edhe në Maqedoninë Veriore reshjet pritet të pushojnë.

E shtuna vjen e ftohtë, me vranësira por edhe me intervale kohore me diell. Të dielën rritje e përkohshme e temperaturave dhe fuqizim i erërave jugperëndimore, ndërsa pritet të ketë më shumë intervale kohore me diell.

Të hënën reshje të reja lokale shiu./MeteoBallkan

 

Artikuj të ngjashëm

October 2, 2025

Gaza, 52 viktima në 24 orët e fundit nga sulmet izraelite

Lajme të fundit

Gaza, 52 viktima në 24 orët e fundit nga sulmet izraelite

Deklarata e Rovena Dilos: Po të dëgosh rep shqiptar, 50% bëhen kriminelë

Barazimi i Dritës vlen mijëra euro, kaq fitoi...

Imeri: LDK ka qëndruar anemike ndaj konstituimit të Kuvendit