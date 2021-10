Moti për nesër dhe tri ditët e ardhshme

4.10 – Kryesisht me diell e ngrohtë. Në mëngjes, nëpër lugina mundësi për mjegull/mjegullinë.

5.10 – Ngrohtë e kryesisht me diell. Nëpër lugina orëve të mëngjesit mundësi për mjegull/mjegullinë.6.10 – Vransira dhe intervale me diell, e më vonë në mbrëmje priten edhe reshje lokale shiu.Temperaturat minimale zbresin në 5C ditën e shtunë, e më pas në rritje graduale deri në 11C ditën e mërkurë. Maksimalet në rritje graduale deri në 22C të dielen, e të martën edhe deri në 24C.Era do të fryjë nga krahu jugor e lehtë dhe mesatare 2-6m/s, e ditën e mërkurë me hove deri në 10m/s.Shtypja atmosferike mbetet në vlera të larta, e më pas me tendencë të rënies nga mesi i javës.