Moti për këtë të diel Për të dielën parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pjesshme gjatë ditës Në zona të caktuara gjatë orëve të pasditës, vranësirat pritet të gjenerojnë rrebeshe të izoluara shiu, të shoqëruara me disa shkarkesa rrufesh. Era do fryjë drejtimesh të ndryshme, e cila kohë pas kohe pritet të jetë e fuqishme, me shpejtësi…