Moti për këtë fundjavë Gjatë dy ditëve të ardhshme mbi vendin tonë do të mbretërojë mot i ndryshueshëm dhe do të ketë rënie të temperaturave maksimale. Të shtunën do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9-12 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 25-29 gradë Celsius. Do…