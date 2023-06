Moti për javën që po hyjmë: Temperatura mbi 30 gradë Periudhë më stabile verore gjatë javës në vijim, më nxehtë me temperatura edhe mbi 30C deri të premten, parashikon “Prishtina Weather”. 18.06.2023 – Mot më stabil veror po parashihet të mbajë përgjatë javës vijuese. Do të ketë më shumë intervale me diell e kthjellime. Orëve të pasdites mund të zhvillohen vransira lokale, që nga dita…