Moti për javën e ardhshme
Java e ardhshme parashihet të jetë kryesisht e vranët, me pak rreze dielli dhe herë pas herë me riga shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -3 deri -1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 5-11 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-6 metër për sekondë,…
Lajme
Java e ardhshme parashihet të jetë kryesisht e vranët, me pak rreze dielli dhe herë pas herë me riga shiu.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -3 deri -1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 5-11 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-6 metër për sekondë, raporton KosovaPress.
E hënë
Mot i vranët dhe me intervale me diell. Temperaturat minimale do të sillen ndërmjet -3 deri -1 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 5-9 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-4 metër për sekondë.
E martë
Mot kryesisht i vranët. Temperaturat minimale do të variojnë nga -1 deri 0 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale 6-9 gradë Celsius. Era do të fryjë nga jugperëndimi, me shpejtësi 1-5 metër për sekondë.
E mërkurë
Mot kryesisht i vranët dhe vende-vende me riga shiu. Temperaturat minimale do të luhaten ndërmjet 1-3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale ndërmjet 6-9 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-6 metër për sekondë.
E enjte
Mot kryesisht i vranët dhe herë pas here me riga shiu. Temperaturat minimale do ë sillen ndërmjet 1 deri 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale ndërmjet 7-10 gradë Celsius. Era do të fryjë nga jugperëndimi, me shpejtësi 1-5 metër për sekondë.
E premte
Mot kryesisht i vranët dhe herë pas here me riga shiu. Temperaturat minimale do të variojnë nga 1-4 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale ndërmjet 8-11 gradë Celsius. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperëndimit, thuhet në raportin e parashikimit të motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.