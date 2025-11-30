​Moti për javën e ardhshme

Java e ardhshme parashihet të jetë kryesisht e vranët, me pak rreze dielli dhe herë pas herë me riga shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -3 deri -1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 5-11 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-6 metër për sekondë,…

Lajme

30/11/2025 18:41

Java e ardhshme parashihet të jetë kryesisht e vranët, me pak rreze dielli dhe herë pas herë me riga shiu.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -3 deri -1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 5-11 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-6 metër për sekondë, raporton KosovaPress.

E hënë

Mot i vranët dhe me intervale me diell. Temperaturat minimale do të sillen ndërmjet -3 deri -1 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 5-9 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-4 metër për sekondë.

E martë

Mot kryesisht i vranët. Temperaturat minimale do të variojnë nga -1 deri 0 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale 6-9 gradë Celsius. Era do të fryjë nga jugperëndimi, me shpejtësi 1-5 metër për sekondë.

E mërkurë

Mot kryesisht i vranët dhe vende-vende me riga shiu. Temperaturat minimale do të luhaten ndërmjet 1-3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale ndërmjet 6-9 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-6 metër për sekondë.

E enjte

Mot kryesisht i vranët dhe herë pas here me riga shiu. Temperaturat minimale do ë sillen ndërmjet 1 deri 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale ndërmjet 7-10 gradë Celsius. Era do të fryjë nga jugperëndimi, me shpejtësi 1-5 metër për sekondë.

E premte

Mot kryesisht i vranët dhe herë pas here me riga shiu. Temperaturat minimale do të variojnë nga 1-4 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale ndërmjet 8-11 gradë Celsius. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperëndimit, thuhet në raportin e parashikimit të motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.

Artikuj të ngjashëm

November 30, 2025

Prishtina mes kaosit në komunikacion, një javë pa linja të Trafikut Urban

November 30, 2025

“A me hy në politikë?”, Arianit Koci pyet publikun në Facebook

Lajme të fundit

Prishtina mes kaosit në komunikacion, një javë pa linja të Trafikut Urban

“A me hy në politikë?”, Arianit Koci pyet publikun në Facebook

Dërguti: 28 dhjetori, mund ta nxjerrë Kosovën nga qorrsokaku disamujor

​Bisedimet SHBA-Ukrainë mbi planin e paqes fillojnë në Florida