Moti për javën e ardhshme
Java e ardhshme parashihet me kushte të paqëndrueshme meteorologjike.
Dy ditët e para të javës mbeten me kushte stabile meteorologjike, ndërsa nga e mërkura sërish kushte për reshje shiu.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 8 deri në 16 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale ndërmjet 22-33 gradë Celsius.
E hënë
Mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të sillen ndërmjet 10 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 25 deri në 30
gradë Celsius. Era do të fryjë nga veriperëndimi e lehte deri mesatare.
E martë
Mot me diell dhe vranësira të pjesshme. Temperaturat minimale do të sillen ndërmjet 8 deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 27 deri në 33 gradë Celsius. Era do të fryjë nga veriperëndimi, me shpejtësi një deri në tri metra për sekondë, transmeton KosovaPress.
E mërkurë
Mot me diell dhe vranësira të pakta, vranësirat parashihen të sjellin reshje shiu dhe shkarkime rrufesh. Temperaturat minimale do të sillen ndërmjet 8 deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale 22 deri në 27 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga veriperëndimi, e lehtë dhe lokalisht e fortë.
E enjte
Mot me diell dhe vranësira të pjesshme. Vranësirat gjatë pjesës së dytë së ditës kryesisht parashihen të sjellin riga lokale shiu. Temperaturat minimale do të variojnë nga 9 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 23 deri në 27 gradë Celsius. Era do të fryjë nga verilindja, me shpejtësi një deri në pesë metra për sekondë.
E premte
Mot me diel dhe vranësira të shpërndara, të cilat do të jenë të fokusuara për rreth relievit malor. Temperaturat minimale do të sillen nga 10 deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 24 deri në 28 gradë Celsius. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga jugperëndimi, thuhet në raportin e parashikimit të motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.