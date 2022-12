Moti për javën e ardhshme Gjatë javës së ardhshme mbi vendin tonë do të mbajë mot me vranësira dhe intervale diellore. Mot i ngjashëm me lëvizje të lehta të temperaturave parashihet të na shoqërojë gjatë gjithë këtyre pesë ditëve të ardhshme. Vranësira më të fokusuara dhe më të shpeshta do të shtrihen përgjatë relievit malor. Mëngjeset do të jenë relativisht…