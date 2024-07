Moti për fundjavë shumë i nxehtë, rekomandohet shmangia e daljes gjatë ditës Vala e të nxehtit në vend do të vazhdojë edhe përgjatë kësaj fundjave, e shoqëruar me mot kryesisht me diell, sipas “Mendimi për motin”. Orëve të pasdites përreth zonave malore, me zhvillime më të fuqishme të vransirave, mund të priten mundësi për ndonjë rrebesh shiu dhe bubullimë. Temperaturat minimale zbresin në 18C e 20C, e…