Moti për dy ditët e ardhshme, ja me çfarë temperatura do përballemi

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat do të mbesin të larta pas stacionimit të masave të nxehta të ajrit në Gadishullin Ballkanik.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14-16 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 30-33 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja e lehtë deri mesatare.

“Masat e ajrit të cilat janë stacionuar javë më parë mbi Gadishullin e Ballkanit, do të vazhdojnë të mbesin mbi vendin tonë deri me datën 4 shtator, duke e mbajtur ketë situatë termike me temperatura të larta. Edhe pse në disa pjesë të Dukagjinit patë reshje të intensitetit të lartë, temperaturat maksimale nuk shënuan rënie të theksuara, por ato mbetën mbi vlerat e normales për periudhën që jemi, duke regjistruar rekord me temperatura mbi 30 gradë Celsius. Muajin korrik që e lamë, ishte muaji më i nxehtë, sa i përket ditëve me temperatura mbi 30 gradë Celsius, por edhe muaji gusht e mbajti konstant, pothuaj gjithë atë valë të nxehtit Afrikan. Do të ketë intervale të gjata me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14-16 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 30-33 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja e lehtë deri mesatare.” Thuhet në raportin e IHMK-së. /Lajmi.net/