Moti për ditët në vijim Ditën e martë temperaturat shënojnë një rritje të lehtë, por që mbetet ende mot i freskët me erëra të ftohta veriore, që frynë edhe mesatarisht të fuqishme 8-15m/s. Do të ketë intervale, sa me vransira, sa me diell, e aty këtu paraqiten kushte për riga lokale shiu. Temperaturat minimale zbresin në 14C e 16C, ndërsa…