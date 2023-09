Moti për ditët në vijim Mot i nxehtë e kryesisht me diell mbetet edhe ditën e diel. Të hënën ndryshim i motit. Që nga orët e mëngjesit priten mundësi për rrebeshe shiu, të shoqëruara edhe me bubullima, ndërkohë që temperaturat zbresin në 20C e 23C. Të martën e mërkurën do të ketë më shumë vransira, me mundësi për riga shiu.