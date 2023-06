Moti për ditët në vijim Përmirësim i ngadalshëm i kushteve klimatike. Dielli do të mbizotërojë, por nuk do të ketë ngrohtësinë verore siq jemi mësuar ta kemi në stinën e verës. 25.06 – Do të dominojnë më shumë vransira. Pasdite priten zhvillime të rrebesheve me bubullima. 26.06 – Intervale më të gjata me diell. 27.06 – Kryesisht me diell. 28.06…