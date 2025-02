​Moti për ditën e sotme Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se të martën do të mbaj mot me diell dhe vranësira të shpërndara. “Temperaturat minimale do të zbresin nga -2°C deri në 0°C, ndërsa maksimalet nga 7°C deri në 11°C. Era do të jetë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperëndimit”, thuhet në njoftimin e institutit.