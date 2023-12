Moti për ditën e sotme

Sot në Kosovë parashihet të mbajë mot me intervale kohore me diell dhe vranësira të shpeshta lokale.

Mëngjesi do të jetë i ftohtë, vende-vende me mjegull dhe ngrica, ndërsa dita stabile, me alternime mes vranësirave e intervaleve kohore me diell.

Mjegulla do të jetë prezente sidomos në lugina dhe ultësira dhe mund të qëndrojë edhe gjatë ditës në disa zona.

Temperatura minimale do të ulet deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale deri në 9 gradë Celsius. Në zonat me mjegull do të jetë dukshëm më ftohtë edhe gjatë dites.