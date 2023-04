Moti për ditën e sotme Sot në vendin tonë pritet të mbajë mot i vranët me reshje shiu dhe bore. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat do të mbesin të ulëta tipike dimërore, ku minimalet pritet të sillen ndërmjet -3 dhe -1 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale ndërmjet 1 dhe katër gradë Celsius. Do të ketë erëra mesatare deri të…