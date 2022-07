Moti për ditën e sotme Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot do të mbajë mot me diell dhe vapë. Sipas njoftimit, pasdite parashihen vranësira të dendura të cilat mund të sjellin shi të dobët në viset e ulëta, ndërsa në viset e larta parashihen reshje te intensitetit mesatar. “Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 13-17 gradë Celsius, ndërsa…