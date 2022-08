Moti për ditën e nesërme 

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ka njoftuar se gjatë ditës së nesërme do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell.

IHMK përmes një komunikate për media shton se, temperatura minimale do të lëvizin ndërmjet 13-17 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale ndërmjet 22-26 gradë Celsius, shkruan lajmi.net.

Po ashtu IHMK njofton se vranësirat gjatë ditës parashihen të shoqërohen me reshje shiu dhe shkarkime rrufesh.

“Parashikimi i Motit për ditën e diele, 21 gusht 2022! Të dielen parashihet të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell. Vranësirat gjatë ditës, kryesisht pjesës së dytë , parashihen të shoqërohen me reshje shiu dhe shkarkime rrufesh. Reshjet më të theksuara parashihen përgjatë relievit malor ne perendim dhe jugperendim, ndersa në pjesët tjera të territorit parashihen reshje të intensitetit me të dobët. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 13-17 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 22-26 gradë Celsius,Shtypja atmosferike mbetet nën vlerat e normales, cilësia e ajrit do të jetë e mirë, ndersa indeksi UV do të shenoj vlera mesatare. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit ,mesatare deri lokalisht e fortë!”, njofton IHMK. /Lajmi.net/