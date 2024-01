Moti për ditën e marte Për të martën parashikohet të mbajë mot kryesisht i vranët deri në pjesë e parë të ditës, ku priten reshje shiu gjatë orëve të para të 24-orëshit e deri në mëngjes. Reshjet lokalisht do të jenë në formë të rrebesheve, ndërsa në zonat e larta malore reshje bore. Dita do të vijojë me diell dhe…