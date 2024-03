Moti për 5 ditët e javës së ardhshme Prishtina Weather ka njoftuar se si do të jetë moti në pesë ditën në vazhdim. Sipas njoftimin të tyrë, të martën do të ketë rënie temperaturash dhe shi, njofton Klankosova.tv. Ndërkaq, nga e mërkura ditët pritet të jenë me më shumë diell. Moti për pesë ditët e ardhshme: 18.03 – Mot i butë. Paradite intervale…