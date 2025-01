Moti nesër dhe ditëve në vazhdim

Temperaturat pritet të lëvizin nga -2 gradë Celsius minimalja deri në 5 gradë Celsius maksimalja.

Në Shqipëri, Maqedoninë Veriore, Luginë të Preshevës dhe Mal të Zi nesër pritet të mbajë mot kryesisht i vranët e vende-vende me reshje të herëpashershme, lokale shiu shqote e bore, varësisht nga rajoni në rajon. Nuk priten reshje të mëdha, ndërsa temperaturat do të shënojnë ulje në ato zona ku pati rritjet këto dy ditët e fundit.

Ditëve të ardhshme na pret mot me vranësira e intervale kohore me diell. Mëngjesi do të jetë i ftohtë, por pak më i butë se ditët që lamë pas. Ditët me mundësi për intervale kohore me diell dhe pritet shpërbërja e inverzionit të temperaturave. Të premten mundësi për reshje të reja, lokale kryesisht shiu./MeteoBallkan