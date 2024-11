Moti nesër dhe ditëve në vazhdim

Nesër në Kosovë na pret mot relativisht i ngrohtë, me intervale kohore me diell dhe shtim gradual të vranësirave. pasdite vonë më shumë vranësira dhe mundësi për riga të izoluara shiu sidomos në disa vise të Dukagjinit dhe veriut të Kosovës.

Temperatura nga -1 minimalja deri në 12 gradë Celsius maksimalja.

Në Shqipëri, Maqedoninë Veriore, Luginë të Preshevës dhe Mal të Zi nesër pritet të mbajë mot me vranësira e intervale kohore me diell. Reshje lokale shiu do të fillojnë së parti në viset bregdetare të Shqipërisë dhe Malit të Zi. Pasdite vonë intensifikim i reshjeve të shiut në veriperëndim të Shqipërisë dhe jug të Malit të Zi dhe zonat përreth. Priten edhe rrebeshe me vetëtima dhe bubullimë. Në viset tjera reshje më të pakta.

Të mërkurën ngrohtë me erëra nga jugu dhe jugperëndimi si dhe me reshje lokale shiu. Pasdite ose në mbrëmje dendësim i vranësirave dhe intensifikim i reshjeve të shiut sidomos në Kosovë kur pritet edhe depërtimi i frontit të ftohtë ajror. Vonë gjatë natës reshje të dendura bore do të fillojnë në veri të vendit dhe shumë shpejtë do të përhapen në shumë zona tjera të Republikës së Kosovës. Temperaturat do të shënojnë ulje të ndjeshme.

Të Enjten ftohtë dhe me reshje lokale bore në Kosovë si dhe me shtresa bore në shumë zona të Kosovës. Gjatë ditës reshjet do të ndalen.

Të premten rritje e temperaturave dhe rikthim i reshjeve të dendura të shiut. Gjatë natës reshje bore./MeteoBallkan