Moti nesër dhe ditëve në vazhdim Të Martën në Kosovë pritet të mbajë mot me diell, mjaft i nxehtë dhe me zagushi. Pasdite pritet të ketë shtim dhe dendësim masiv të vranësirave dhe zhvillime të fuqishme konvektive që do të kushtëzojnë rrebeshe lokale shiu me vetëtima dhe bubullimë. Vende-vende mund të ketë rrebeshe intensive me breshër dhe vetëtima e bubullima të…