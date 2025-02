Moti nesër dhe ditëve në vazhdim Nesër në Kosovë pritet të mbajë mot kryesisht i vranët dhe herë pas here me ndonjë rigë shiu. Do të fryjnë erëra të lehta dhe mesatare nga jugu dhe juglindja e në disa zona mund të jenë paska më të fuqishme. Temperaturat pritet të luhaten nga 1 deri në deri në 14 gradë Celsius. Në…