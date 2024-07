Moti në vikend: Bëhuni gati për deti lirisht Të shtunën parashihet të mbajë mot kryesisht me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9-12 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 28-32 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë nga drejtimi i juglindjes. Për të dielën Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, tha se pritet që të jetë mot me diell.…