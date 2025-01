​Moti në fundjavë Gjatë fundjavës mbi vendin tonë do të mbretërojë mot parashikohet i vranët dhe me intervale me diell. Të shtunën moti parashikohet të jetë i vranët dhe me intervale diellore. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës 6-10 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga juglindja e lehtë…