Moti në dy ditët e ardhshme, priten reshje shiu e bore

Të reshura shiu dhe bore parashikohet të ketë mbi vendin tonë gjatë të enjtes dhe të premtes.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës (IHK) në orët e para të ditës së enjte (pas mesnate), parashihen reshje të dendura të shiut dhe borës në gjithë vendin.

“Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri 2gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 3-6gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi 1-6m/s”, thuhet në njoftim.

Për të premten IHK parashikon që të mbajë mot kryesisht i vranët dhe me riga shiu të intensitetit të mesëm. Në viset e larta parashihen reshje bore, derisa edhe në disa pjesë reshjet e borës mund të përfshijnë edhe viset mesatare.

“Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -5 deri-2gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 4-7 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindjes”, thuhet në njoftim.

Vikendi parashihet me ulje të përkohshme të temperaturave dhe ngrica, thuhet në parashikimin e motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.