Moti mbi vendin tonë për javën e parë të tetorit Java e parë e tetorit në Kosovë do të jetë me mot stabil. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se dita e nesërme do të fillojë me mot relativisht të qetë, por gjatë ditës parashihet të ketë vranësira të dendura të cilat vende-vende parashihen të sjellin riga shiu. Nga e marta e tutje do të…