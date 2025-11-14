Moti mbi vendin tonë
Sot në vendin tonë pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të sillen mes -2 deri 0 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale mes 10 dhe 13 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperëndimit.
Lajme
Sot në vendin tonë pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.
Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të sillen mes -2 deri 0 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale mes 10 dhe 13 gradë Celsius.
Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperëndimit.