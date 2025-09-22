Moti mbi vendin tonë

Sot në vendin tonë pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pjesshme. Sipas Institutit Hidrometeorologjik, temperaturat minimale do të sillen mes 7 dhe 11 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale ndërmjet 26 dhe 31 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga jugperëndimi, e lehtë deri mesatare.

22/09/2025 08:32

