Moti kryesisht me vranësira të enjten, nga e premtja më shumë diell Vransira më të shumta që përshkojnë vendin ditën e enjtë, orëve të mëngjesit mund të shoqërohen me riga lokale shiu, apo ndonjë rrebesh të shkurtër, kryesisht pjesëve jugore e lindore. Ditën nuk mungojnë intervale me diell, e pasdite më vonë riga lokale shiu paraqiten pjesëve veriore. Temperaturat minimale zbresin në 13C e 15C, ndërsa ato…