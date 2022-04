Moti gjatë ditëve të ardhshme, parashikohet të bie edhe borë

Ndërkaq, gjatë javës së ardhshme pritet që të kemi mot stabil, kryesisht me kthjellime e diell, shkruan lajmi.net.

Ngrohtë e kryesisht me diell të shtunën. Ftohtë me shi e borë ditën e diel. Javën e ardhshme kthjellime dhe rritje e temperaturave.

8.04.2022 – Moti më stabil e i ngrohtë që po mbanë ditën e sotme, parashihet edhe dtiën e shtunë, megjithëse do të ketë kalime të vransirave shtresore të larta, por pa mundësi për të reshura. Ditën e diel depërtimi i një fronti të ftohtë, sjell të reshura shiu, me rënie të temperaturës edhe me përzierje të borës, derisa në vise kodrinor-malore priten reshje bore. Deri në mbrëmje reshjet pushojnë, e vransirat shpërndahen.

Java e ardhshme fillon me mot stabil, kryesisht me kthjellime e diell, ndërsa orëve të mëngjesit edhe më ftohtë ditën e hënë dhe të martë.