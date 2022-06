Moti gjatë ditës së nesërme

Me anë të një komunikate për media, IHMK-ja shton se, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9 dhe 12 gradë Celsius, ndërsa maksimalet ndërmjet 26 dhe 30 gradë Celsius, shkruan lajmi.net.

Po ashtu, njoftohet se vranësira të pakta parashihen për rreth relievit malor.

“Parashikimi i Moti për ditën e diele, 19 qershor 2022)! Do të mbajë mot kryesisht me diell. Vranësira të pakta parashihen për rreth relievit malor. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9-12 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 26-30 gradë Celsius.Indeksi UV do të jetë në vlerat e larta, prandaj këshillohet që udhëzimet e IKSHP të rrespektohen, ( që nga ora 10-17 mundesisht mos të jemi në kontakt direkt me rrezet e diellit) . Do të fryjë erë kryesisht nga veriu dhe verilindja me shpejtësi 1-5m/s”, thuhet në komunikatën e IHMK-së. /Lajmi.net/