Mot pranveror sot e nesër në Kosovë, këto janë temperaturat Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se vendi ynë sot dhe nesër do të vazhdojë të mbetet nën ndikimin e masave të fuqishme anticiklonike të cilat janë stacionuar mbi gadishullin e Ballkanit që nga java e dytë e muajit. Sipas institutit, kjo situatë meteorologjike do të kushtëzoj mot kryesisht me diell dhe të qëndrueshëm. “Temperaturat…